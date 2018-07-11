القبض على 3 نصابين لاستيلائهم على 400 ألف جنيه من الشباب بزعم توظيفهم بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للوجه القبلى، برئاسة العميد صلاح أبوسحلى مدير الإدارة من إلقاء القبض على 3 أشخاص لقيامهم بأعمال النصب على الشباب والاستيلاء على الأموال الخاصة بهم بزعم توظيفهم في المصالح الحكومية المختلفة.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات للواء علي سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من اللواء صلاح أبو السحلى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالوجه القبلى تفيد تقدم "زين الدار.ح.أ" ربة منزل بتعرضها لعملية نصب من قبل 3 أشخاص وحصولهم على مبلغ 1600 جنيه نظير تعيين ابنها وزوجته، فى مصانع السكر.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتبين من التحريات أن وراء الواقعة كل من "رشدي.ع.م" 54 سنة مقرئ، و"السيد.ع.م.أ" 58 سنة عامل بمسجد، و"حسن.ع.س" 47 سنة مؤذن بمسجد.

وتوصلت التحريات إلى قيام المتهمين بالنصب والاحتيال على الشباب راغبى العمل فى الجهات الحكومية المختلفة، عن طريق الاتصال بهم تليفونيا وإدعائهم بأنهم مديرون بالشركات الحكومية وقدرتهم على تعيين الشباب نظير مبلغ 800 جنيه رسوم طلب التعيين، وتلقيهم تلك المبالغ بالحوالات البريدية بأسمائهم وتبين من الفحص الأول أن المتهمين استولوا على 400 ألف جنيه من عدد كبير من الشباب ويجرى تتبع باقى الحوالات الواردة للمتهمين.

وتمكن الرائد محمود المصري، مفتش مباحث الأموال العامة لفرع الوجه القبلى من القبض على المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة، تحرر محضر بالواقعة برقم 1254 إدارى مركز العسيرات وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.