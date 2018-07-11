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الأربعاء، 11 يوليه 2018 07:56 ص
خالد صلاح
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الزراعة: حملات إرشادية مكثفة على مزارع الخضراوات تجنبا لمخاطر درجات الحرارة

الأربعاء، 11 يوليه 2018 06:00 ص
الزراعة: حملات إرشادية مكثفة على مزارع الخضراوات تجنبا لمخاطر درجات الحرارة خضراوات
كتب عز النوبى
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قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية، إن هناك لجانا فنية مشكلة من قبل جميع الإدارات التابعة للمحاصيل البستانية بعمل حملات مرورية مكثفة على زراعات الخضراوات لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار.

 

وأضاف محمود عطا، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من مهام اللجان الفنية رصد الحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وسرعة التدخل والعلاج من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة، وعقد ندوات إرشادية فى القرى والحقول للمزارعين، وعمل برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية متخصصين فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات.

 

فيما كشف تقرير الحاصلات الزراعية أن الإدارة تقوم حاليا بعمل دورات تدريبية مكثفة لإقناع المزارعين بتعظيم الاستفادة من وحدة المساحة المنزرعة من محاصيل الخضراوات داخل الزراعات الحقلية، وتنفيذ البرامج التدريبية وإعداد سيناريوهات لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على إنتاج محاصيل الخضر والمحاصيل البستانية خلال السنوات المقبلة، واستنباط سلالات من هذه المنتجات ذات إنتاجية، ومراجعة المقننات السمادية التى تضمن تحقيق أعلى إنتاجية.


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