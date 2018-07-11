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الأربعاء، 11 يوليه 2018 01:05 م
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"الداخلية" تضبط 140 قطعة سلاح نارى غير مرخص فى حملات أمنية بالمحافظات

الأربعاء، 11 يوليه 2018 11:46 ص
"الداخلية" تضبط 140 قطعة سلاح نارى غير مرخص فى حملات أمنية بالمحافظات أسلحة نارية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى ضبط 154 متهما وبحوزتهم 140 قطعة سلاح نارى، فى حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية.

 

نجح ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب، تصنيع، اتجار، إحراز، حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.


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