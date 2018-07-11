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الجيش اليمنى يقطع خطوط إمداد للحوثى فى محافظة الحديدة

الأربعاء، 11 يوليه 2018 01:08 ص
الجيش اليمنى يقطع خطوط إمداد للحوثى فى محافظة الحديدة الجيش اليمنى
وكالات الأنباء
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ذكر مصدر عسكرى يمنى أن المعارك العنيفة تتواصل شرقى مدينة التحيتا باتجاه مدينة زبيد فى محافظة الحديدة.

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش الوطنى تمكنت من قطع خطوط الإمداد للميليشيات الحوثية بين مديريات التحيتا وزبيد وبيت الفقيه بشكل نهائى.

وقال إن قوات الجيش الوطنى سيطرت على مثلث التحيتا زبيد.

وأوضح المصدر العسكرى أن مدينة التحيتا تتعرض لقصف عشوائى ومكثف من قبل الميليشيات الحوثية، حيث أسفر حتى اليوم عن مقتل 12 مدنيا وإصابة آخرين.

وكان الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى قد شكل لجنة بإشراف رئيس الوزراء أحمد بن دغر لبلورة الأفكار حول المشاورات التى تسبق أى مفاوضات مباشرة مع الحوثيين الانقلابيين ودراسة المقترحات يقدمها المبعوث الأممى.

وخلال استقباله المبعوث الأممى مارتن جريفيث فى عدن، الثلاثاء، أكد هادى أن جماعة الحوثى لا تعى مفهوم السلام بل تسعى له ظاهريا عند شعورها بالتراجع والانكسار لكسب مزيد من الوقت.

ومن جانبه، قال غريفيث إنه يتشاور مع مختلف الأطراف لبلورة الرؤى والأفكار المتسقة مع مرجعيات السلام، مع التأكيد على الجوانب الإنسانية، مضيفا أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى موضوع إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين.  

 


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