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الجيش السورى يضبط مضادات دبابات فرنسية فى درعا

الأربعاء، 11 يوليه 2018 07:02 ص
الجيش السورى يضبط مضادات دبابات فرنسية فى درعا الجيش السورى
كتب: محمد الأحمدى
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ضبط الجيش السورى عدة أنظمة مضادة للدبابات من طراز "أبيلاس" الفرنسية، فى درعا جنوب البلاد، حسبما ذكر موقع Defense Blog الدفاعى نقلا عن وسائل إعلام سورية محلية.

وأشار الموقع إلى أن الأنظمة المضادة للدبابات التى تم ضبطها صنعت بواسطة شركة Nexter الفرنسية للأسلحة والمعدات العسكرية.

ويتميز نظام أبيلاس الصاروخى المضاد للدبابات، بدقته فى الرمي، ويبلغ عيار صاروخه 112 مم وقدرة إختراقه تبلغ 720 مم فى الصلب و2000 مم فى الخرسانة. فيما يبلغ طول الصاروخ 1.26 م ووزنه ملقما 9 كغ، ومزود بمنظار ليلى مع قدرة على تكبير الأهداف حتى ثلاث مرات ويصل مداه المؤثر حتى 600 متر.

 


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