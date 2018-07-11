الرئيسية حوادث الجريدة الرسمية تنشر قرار السماح لـ22 مواطنا بالتجنس بجنسيات أخرى مع الاحتفاظ بالمصرية الأربعاء، 11 يوليه 2018 09:46 ص اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كتب عمرو دويدار إضافة تعليق نشرت الجريدة الرسمية قرار رقم 903 لسنة 2018 ، بالسماح لـ 22 مواطنا بالتجنس بجنسيات أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الجريدة الرسمية تنشر قرار السماح لـ21 مصريآ بالتجنس بجنسيات أخرى أخبار الحوادث الجريدة الرسمية أخبار مصر الحوادث اليوم جنسيات "التعليم": نتيجة الثانوية العامة فى المدارس السبت المقبل وزير الرياضة: مكافأة الميدالية الذهبية للأولمبياد بمليون جنيه محامى منى المذبوح يكشف كواليس الليلة الأولى لها بسجن النساء بعد الحكم عليها بـ 8 سنوات.. دخلت فى نوبة بكاء وترفض الحديث مع السجناء.. طالبت محاميها باستعطاف المصريين لمسامحتها.. ووالدتها تطلب ترحيلها للبنان فيديو وصور.. مافيا تهريب الآثار تحت المجهر بعد اكتشاف مدينة أثرية أسفل الأرض حاول لصوص سرقتها بالمنيا.. حملات أمنية لتمشيط المناطق المشتبه فيها.. وقاعدة بيانات عن المهربين وتعزيز الإجراءات بالمنافذ لمنع التهريب أجمل أهداف كريستيانو رونالدو قبل ارتداء قميص يوفنتوس "فيديو" لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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