التعليم تبدأ تنفيذ أولى مراحل مدراس التكنولوجيا التطبيقية بتدريب المعلمين

كتب محمود طه حسين

قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تبدأ فى تنفيذ أولى مراحل مدراس التكنولوجيا التطبيقية، فى إطار تطوير منظومة التعليم الفنى والتى تأتى ضمن مبادرة صناع مصر ومجموعة بروتوكولات التعاون التى وقعت مع كبرى الشركات الصناعية.

ومن ناحيته ، أكدت حبيبة عز مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، أنه قد بدأت هذا الأسبوع أولى خطوات تنفيذ هذه الاتفاقيات وهى تدريب المجموعة الأولى من معلمى أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالمشاركة مع مجموعة العربى لمدة شهر ونصف وبدعم من اليابان وبالتعاون مع صندوق تطوير التعليم فى التخصصات الرئيسية التالية: ( الكهرباء والميكانيكا والتبريد والتكييف)، حيث ينضم للتدريب الخبير اليابانى فى مجال التعليم الصناعى فى الأسبوع الثانى من أغسطس لتقديم التدريب العملى المكثف للدفعة الأولى لمدة أسبوع من معلمى مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأضافت أنه تم اختيار المعلمين عن طريق مسابقة نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى شهر مايو الماضي، حيث تم مقابلة ما يقرب من 150 متقدما، تم اختيار المجموعة الأولى للبدء فى الدراسة بالسنة الأولى من مدرسة التكنولوجيا التطبيقية فى العام الأكاديمى 2018/2019 كمرحلة أولى.

وأوضحت أنه سوف يتم فى بداية كل عام دراسى خلال الثلاث السنوات القادمة إجراء نفس المسابقة حتى يتم استكمال الهيكل الإدارى والأكاديمى للمدرسة وقد بدأ التدريب هذا الاسبوع ولمدة شهر كامل فى مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالفيوم، مشيرة إلى أنه سوف يتم تدريب المعلمين على عدد من الحقائب التدريبية ومنها:

- المهارات الفنية الخاصة بكل تخصص، تنمية المهارات التربوية والتعليمية، تنمية المهارات الشخصية ، المناهج المبنية على الجدارات ، مهارات التواصل مع الطلاب أخلاقيات المهنة وبيئة العمل عوامل التغيير، مهارات الإدارة الأساسية... ويتم التدريب من خلال خبراء متخصصين كل فى مجاله تم اختيارهم من خلال صندوق تطوير التعليم المسئول عن عملية التدريب والتقييم كشريك أساسى مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تنفيذ مبادرة صناع مصر التى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص.

ولفتت مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى إلى أنه سوف يتم تقسيم المعلمين خلال المدة المحددة للتدريب كالتالي:

الأسبوع الأول والثانى من التدريب تقسيم المعلمين إلى مجموعتين ، الأولى لمدرسى المواد الفنية التى تطبق فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية والثانية لمدرسى المواد الثقافية.

جدير بالذكر أن هذه المناهج يتم تطبيقها للمرة الأولى داخل مدارس التعليم الفنى والتى تعتمد على التداخل والتكامل بين المناهج الثقافية والفنية والتى بنيت جميعها طبقاً للجدارات والتى تعمل عليها فعليًا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى جميع مدارس التعليم الفنى فى إطار التطوير الشامل.

كما أضافت حبيبة عز انه استكمالا لمرحلة التدريب سوف يتم تدريب الإداريين فى الأسابيع الأخيرة على تنمية المهارات الشخصية ، مهارات التواصل مع الطلاب أخلاقيات المهنة وبيئة العمل عوامل التغيير، مهارات الإدارة الأساسية، والتى تعد جزءا أساسيا فى استكمال المنظومة التعليمية ، بالإضافة إلى أسبوع التدريب على أيدى الخبير الياباني.

وأكدت أن المدرسة تقدم العديد من المميزات للمدرسين العاملين بهذه المدرسة ومنها: الإعفاء من رسوم التدريب، والحصول على شهادة من صندوق تطوير التعليم ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووجبة غذائية يومية وأنشطة رياضية، وبيئة مدرسية ممتازة ومكافأة بناءً على الأداء، ودعم من قبل المستشارين اليابانيين بالإضافة إلى سفر بعضهم إلى اليابان للحصول على عدد من البرامج التدريبية لتطبيق النموذج اليابانى فى مدرسة العربى قبل بداية العام الدراسى الجديد .