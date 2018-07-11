"التضامن" تلتقى مسؤلى صفحات السوشيال ميديا لمتابعة البلاغات الواردة

كتب مدحت وهبة

نظمت إدارة البرنامج القومى لحماية الأطفال بلامأوى مأوى بوزارة التضامن الاجتماعى لقاء تشاورى مع مسئولى صفحات السوشيال ميديا المعنية بالطفولة لوضع آلية للتنسيق ومتابعة البلاغات الواردة والرد عليها ووضع آليات عمل منهجية حديثة تتماشى طبيعة وسائل العلام غيرالتقليدية والتفاعل مع قضايا الطفولة عبر السوشيال ميديا.

حضر الاجتماع ممثلي منظمات دولية ، جمعيات أهلية ومؤسسي صفحات السوشيال ميديا المعنية بقضايا وحقوق الطفل منها ساموسيسيال مصر واليونسيف وبناتي ورسالة وصفحة اطفال مفقودين ومنظمة save the children

اتفق المجتمعون على عدة توصيات أبرزها تعزيز سبل التعاون بين الجهات المشاركة فى الاجتماع والبرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى ، ونشر الخط الساخن للبرنامج على أوسع نطاق وكذلك عمل لقاء دوري لمتابعة سير العمل بين الجهات المعنية بملف الطفولة والتنسيق الكامل فى الحالات التى يتم نشرها على صفحات السوشيال ميديا .

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ البرنامج القومي حماية الأطفال بلا مأوى ضمن جهود للتصدى لظاهرة الأطفال بلا مأوى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ، ويستقبل البرنامج البلاغات عن وجود حالات للاطفال على الخط الساخن للبرنامج على الرقم 16439