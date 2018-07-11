إصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة بعد انقلاب سيارتهم داخل ترعة بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص من عائلة واحدة بإصابات مختلفة عقب انقلاب سيارتهم داخل أحد الترع بناحية مركز شربين بالدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، اخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة إلى مأمور مركز شربين بسقوط سيارة ملاكى داخل ترعة البرامون.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد الأرضى رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة 6 من أفراد عائلة واحدة على طريق قرية الضهرية شربين، نتيجة انقلاب سيارة ملاكى التى كانوا يستقلونها بسبب السرعة الزائدة، وتم نقلهم إلى مستشفى شربين المركزى، وتقديم الإسعافات اللازمة لهم، وجارى تحرير محضر بالواقعة.