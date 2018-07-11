إصابة شخص فى حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصيب شخص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بطريق القناطر الخيرية شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد، بوقوع حادث تصادم ومصاب بطريق القناطر الخيرية شبين الكوم دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث سيارة نقل منوفية قيادة "ز. م . إ" 66 سنة بالمعاش ودراجة نارية قيادة" أ . ع . م" 22 سنة لم يستجوب، ووقع الحادث نتيجة اصطدام الدراجة النارية بالسيارة من الخلف حال تخطى السيارة لمطب صناعى بالطريق.

نجم عن الحادث إصابة قائد الدراجة باشتباه كسر بقاع الجمجمة وغيبوبة كاملة، وتم نقله إلى مستشفى الباجور العام وتحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى.

وبسؤال قائد السيارة أروى بمضمون ما جاء بالفحص، تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.