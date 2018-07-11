video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 يوليه 2018 09:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة شخص فى حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بالمنوفية

الأربعاء، 11 يوليه 2018 08:13 ص
إصابة شخص فى حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بالمنوفية حادث تصادم - صورة أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

أصيب شخص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بطريق القناطر الخيرية شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد، بوقوع حادث تصادم ومصاب بطريق القناطر الخيرية شبين الكوم دائرة المركز.
 
وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث سيارة نقل منوفية قيادة "ز. م . إ" 66 سنة بالمعاش ودراجة نارية قيادة" أ . ع . م"  22 سنة لم يستجوب، ووقع الحادث نتيجة اصطدام الدراجة النارية بالسيارة من الخلف حال تخطى السيارة لمطب صناعى بالطريق.
 
نجم عن الحادث إصابة قائد الدراجة باشتباه كسر بقاع الجمجمة وغيبوبة كاملة، وتم نقله إلى مستشفى الباجور العام وتحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى.
 
وبسؤال قائد السيارة أروى بمضمون ما جاء بالفحص، تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سيدة فى دعوى خلع بالمنوفية: "زوجى بخيل وأهم حاجة عنده ينام وخلاص"

59% نسبة النجاح بالفرقة الأولى بكلية العلوم الطبية فى المنوفية

"اختر كليتك" مؤتمر جامعة المنوفية الطلابى بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية

اخبار مصر

حادث تصادم

القناطر الخيريه

الباجور

اخبار الحوادث




لا تفوتك
"التعليم": نتيجة الثانوية العامة فى المدارس السبت المقبل

"التعليم": نتيجة الثانوية العامة فى المدارس السبت المقبل

وزير الرياضة: مكافأة الميدالية الذهبية للأولمبياد بمليون جنيه

وزير الرياضة: مكافأة الميدالية الذهبية للأولمبياد بمليون جنيه

محامى منى المذبوح يكشف كواليس الليلة الأولى لها بسجن النساء بعد الحكم عليها بـ 8 سنوات.. دخلت فى نوبة بكاء وترفض الحديث مع السجناء.. طالبت محاميها باستعطاف المصريين لمسامحتها.. ووالدتها تطلب ترحيلها للبنان

محامى منى المذبوح يكشف كواليس الليلة الأولى لها بسجن النساء بعد الحكم عليها بـ 8 سنوات.. دخلت فى نوبة بكاء وترفض الحديث مع السجناء.. طالبت محاميها باستعطاف المصريين لمسامحتها.. ووالدتها تطلب ترحيلها للبنان

فيديو وصور.. مافيا تهريب الآثار تحت المجهر بعد اكتشاف مدينة أثرية أسفل الأرض حاول لصوص سرقتها بالمنيا.. حملات أمنية لتمشيط المناطق المشتبه فيها.. وقاعدة بيانات عن المهربين وتعزيز الإجراءات بالمنافذ لمنع التهريب

فيديو وصور.. مافيا تهريب الآثار تحت المجهر بعد اكتشاف مدينة أثرية أسفل الأرض حاول لصوص سرقتها بالمنيا.. حملات أمنية لتمشيط المناطق المشتبه فيها.. وقاعدة بيانات عن المهربين وتعزيز الإجراءات بالمنافذ لمنع التهريب

أجمل أهداف كريستيانو رونالدو قبل ارتداء قميص يوفنتوس "فيديو"

أجمل أهداف كريستيانو رونالدو قبل ارتداء قميص يوفنتوس "فيديو"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة