"إسكان البرلمان": الدولة انتصرت لمحدودى الدخل بعد تجاهل المطورين العقاريين لهم

كتب رامى سعيد

قال النائب خالد عبد العزيز وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المطورين العقاريين تجاهلوا على مدار السنوات الماضية تقديم خدمات عقارية لمحدودى الدخل، وفضلوا الاستثمار فى العقارات الفاخرة والفيلات، الأمر الذى دعا الدولة المصرية لبناء مليون وحدة سكنية كمرحلة أولى.

وأوضح عبد العزيز لـ" اليوم السابع"، أن خطة دمج الإسكان الاجتماعى مع التمويل العقارى ساهمت بشكل كبير فى الانتهاء من الخطة الأولى وتوفير 45 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل فى وقت قصير، على مستوى مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن احتياج محدودى الدخل إلى ما يقرب من 540 الف وحدة سكنية.

وأشار وكيل لجنة إسكان البرلمان، إلى أن ما قامت به حكومة المهندس شريف إسماعيل، واستكمله الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الحالى، يستحق الثناء والإشادة، خاصه أنه وازن السوق بين توفير عقارات للقادرين ومحدودى الدخل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التقى أول أمس، لويس شقوير، كبير مستشارى البنك الدولى، لبحث التوسع فى الاسكان الاجتماعى.