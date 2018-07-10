5 معلومات عن محاكمة المتهمين بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية" قبل ساعات من الحكم

كتب إيهاب المهندس

ساعات وتنطق محكمة شرق القاهرة العسكرية، اليوم الثلاثاء، بحكمها على المتهمين فى القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية".

1 ـ القضية تضم 170 متهما، من بينهم 116 محبوسا.

2 ـ جلسات المحكامة تعقد بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

3 ـ المتهمون يواجهون تهم القتل والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتفجير خط غاز السويس، وتصوير منشآت عسكرية وتهم آخرى.

4 ـ فى 5 فبراير الماضى تم نقل جلسات المحاكمة لمعهد أمناء الشرطة بطرة.

5 ـ نظرت المحكمة 12 جلسة فى طرة.

كانت محكمة شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، قد قررت حجز محاكمة المتهمين ن فى القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية"، لجلسة 12 يونيو المقبل، للنطق بالحكم.

وتضمن قرار الاتهام حصول المتهمون بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.

ووجهت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات اتهامات السعى لدى جماعة إرهابية مقرها خراج البلاد والتحقوا بجماعة ارهابية " داعش وسوريا وليبيا " ووضع عبوة ناسفة بجوار قصر القبة ولم تنفجر لعطل فني بها وحاولوا وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعى وهو الدستور، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، ومن بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، ورصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقى تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس فى سيناء واستهداف قوات الأمن.