ولى العهد السعودى يبحث هاتفيًا مع رئيس الوزراء اليابانى التعاون الثنائى

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بحث ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم /الثلاثاء/ مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، أوجه التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، وفرص تطوير مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض عدد من مبادرات الرؤية السعودية اليابانية 2030 .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن بن سلمان أعرب - خلال اتصال هاتفى مع آبى - عن تعازيه لرئيس الوزراء اليابانى والشعب اليابانى الصديق فى ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التى اجتاحت مناطق عدة فى اليابان.