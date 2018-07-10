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وزير النقل: لا خصخصة للسكة الحديد.. وطفرة فى منظومة نقل البضائع

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:27 م
وزير النقل: لا خصخصة للسكة الحديد.. وطفرة فى منظومة نقل البضائع هشام عرفات وزير النقل بمجلس النواب
كتب محمود حسين
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أكد المهندس هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، أن الحكومة تستهدف إحداث نقلة نوعية فى نقل البضائع فى السكة الحديد والنقل النهرى، لتعظيم الاستفادة الاقتصادية، مؤكدا أنه لا خصخصة للسكة الحديد، باعتبارها ملك المواطن المصرى.

وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل المواصلات بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، "هدفنا أن يكون نقل البضائع أساسيا على السكة الحديد وكذلك النقل النهرى، بهدف تعظيم وتعزيز الاستفادة الاقتصادية".

وقال وزير النقل،" هناك طفرة نوعية فى نقل البضائع بالسكة الحديد عبر الحاويات، ولدينا سوق واعد جدا فى هذا المجال، لذلك نؤكد على أهمية تطوير البنية التحتية والفوقية، بتصنيع 140 عربية بضائع خلال 16 شهر و جرارات جديدة بقوة 4200 حصان، وتدريب 270 مهندس وفنى، لإحداث نقلة كبيرة فى نقل البضائع بالسكة الحديد".

 

 

 
 
 

 
 
 

 


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