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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 04:34 م
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وزير الزراعة ترشيد استهلاك المياه واجب وطنى على كل مزارع

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 03:17 م
وزير الزراعة ترشيد استهلاك المياه واجب وطنى على كل مزارع الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
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قال الدكتور  عز الدين أبوستيت، وزير  الزراعة واستصلاح الأراضى، إن ترشيد استهلاك المياه فى القطاع  الزراعى واجب وطنى على كل مزارع، ومن يقوم بزراعة محاصيل عالية الاستهلاك للمياه سيكون أول من يعانى من نقص مياه الرى الواردة إلى زراعاته.

وشدد وزير الزراعة خلال المؤتمر الصحفى، على ضرورة تطبيق منظومة قاعدة بيانات الإنتاج  الزراعى والحيوانى والداجنى من خلال تطبيق كارت الفلاح مشيرا إلى أنه سيتم تدقيق جميع هذه البيانات المتعلقة بهذه الأنشطة لضمان كفاءة المشروعات المرتبطة بهذه الأرقام التى تساعد فى وضع استراتيجيات تحقق أهداف التنمية الزراعية.

 

 


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