وزير الخارجية الأمريكى: على إيران أن تسحب ميليشياتها من سوريا

كتب سمير حسنى

دعا وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، الميليشيات الإيرانية إلى مغادرة سوريا، مشددا على عدم وجود مبرر لوجودهم داخل الأراضى السورية.

وقال الوزير الأمريكى فى تصريحات خاصة لـ "سكاى نيوز"، إن الممارسات الخبيثة للنظام الإيرانى ستكلفهم باهظا، واصفا ما يجرى فى جنوب سوريا بالوضع الصعب للغاية، داعيا فى الوقت ذاته إلى التوصل لحل سياسى يعكس تنوع المجتمع السورى، مبينا أن واشنطن تهدف إلى تهيئة الظروف للتوصل إلى حل سياسى.

وتابع وزير الخارجية الأمريكى، يجب على مباحثات السلام بشأن سوريا أن تضع نهاية للعنف وتسمح لملايين المهجرين بالعودة، مشيرا إلى أن المباحثات فى سوريا يجب أن تفضى إلى دستور وحل سياسى يتماشى مع تطلعات الشعب السورى.

واتهم بومبيو روسيا بخرق اتفاق مناطق خفض التصعيد فى جنوب سوريا، مضيفا: كان لدينا اتفاق مع روسيا بعدم التحرك فى جنوب سوريا ضمن اتفاق خفض التصعيد وهم خرقوا هذا الاتفاق بشكل واضح، ونعمل مع كافة الأطراف المعنية لحث الروس والسوريين والإيرانيين للوفاء بتعهداتهم السياسية.