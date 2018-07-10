وزير الخارجية الأردنى: التعاون العربى الصينى سيسهم فى تحقيق إنجازات اقتصادية

بكين (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى، أيمن الصفدى، أن التعاون العربى - الصينى سيثمر إنجازات اقتصادية وتجارية وثقافية ستنعكس إيجاباً على الأمتين، وسيسهم فى إنهاء الصراعات وتجاوز الأزمات وتحقيق التنمية والازدهار، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وحسب بيان الخارجية الأردنية - قال الصفدى - فى كلمة ألقاها أمام الاجتماع الوزارى للدورة الثامنة للمنتدى العربى - الصينى الذى افتتحه الرئيس الصينى شى جين بينج، والشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت فى (بكين )، اليوم الثلاثاء، أن انعقاد المنتدى خطوة مهمة على طريق بناء مستقبل من التعاون العربى - الصينى يعمق الروابط التاريخية التى تجمع الصين بالعالم العربى، لافتا إلى أنه سيكون لمبادرة الحزام والطريق التى يدعمها الأردن حصادا ملموسا فى تحقيق ذلك.

وحسب البيان ،أعرب الوزير الأردنى عن تطلع بلاده إلى تعاون أكبر مع الصين فى الجهود التى تستهدف حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، فضلا عن العمل مع الصين فى إطار الجهود العربية والدولية للتوصل لحل سياسى للأزمة السورية.

وأكد أهمية التوافق الذى حققه المنتدى والبرنامج التنفيذى لمبادرة "الحزام والطريق " الذى تبناه فى فتح آفاق جديدة للعلاقات بين الصين والدول العربية والذى سيسهم فى نشر مبادئ السلام واحترام الآخر والاستنارة التى تمثلها الحضارتان العربية والصينية.

وأعرب عن تقديره لمواقف الصين الداعمة لأمن المنطقة واستقرارها، وتطوير العلاقات العربية - الصينية، موجها الدعوة لعقد الدورة القادمة للمنتدى فى المملكة.

ومن المقرر أن ينهى "المنتدى العربى - الصينى " أعماله فى وقت لاحق اليوم، بتبنى بيان ختامى يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون العربى - الصيني.