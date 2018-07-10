وزير التموين يجتمع بمسئولى برنامج الغذاء العالمى فى مصر لبحث أوجه التعاون

استقبل الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مسئولى برنامج الغذاء العالمى بمصر بحضور مانجستاب هايلى مدير البرنامج الإقليمى بمصر، ويوكينا كويكى مسئول إدارة سلسة الإمداد والتوريد، وأمانى جمال الدين مدير برامج، والدكتور خالد شاتيلا مسئول برامج، لبحث أوجه التعاون المشترك بين برنامج الغذاء العالمى ووزارة التموين فى العديد من المجالات والأنشطة ذات الصلة بعمل الوزارة وجهاتها التابعة، وتم مناقشة ما تم تنفيذه من برامج مشتركة بين الجانبين، وكذلك الاتفاق على دراسة عدد من البرامج الجديدة والمقترحة للتنفيذ بالتعاون بينهما.

وتشمل مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين والجارى تنفيذها، منها رفع كفاءة سلسة إمداد القمح فى كافة مراحل التداول بما ينعكس بشكل إيجابى وفعال على جودة المنتج النهائى وهو الخبز، وكذلك استمرار إضافة العناصر والفيتامينات الغذائية كالحديد على الدقيق المستخدم فى انتاج الخبز البلدي.

واستعرض الاجتماع إعداد نظام معلومات وخرائط جغرافية باستخدام تقنية الـ GIS لكل مراحل تداول وسلسة امداد القمح والدقيق منذ وصوله للموانئ أو توريده محليا وتخزينه بالصوامع والشون وطحنه بالمطاحن حتى توزيعه كدقيق على المخابز، وكذلك دعم صغار مزارعى القمح بمصر وربطهم مع مواقع وأماكن التخزين بالصوامع والشون بما يقلل من حجم الهادر أو الفاقد فى سلسة الامداد وذلك بهدف تحسين الإنتاجية.

كما تطرق الاجتماع لمتابعة الخطة التنفيذية لسير المرحلة الأولى من برنامج الألف يوم الأولى الذى تنفذه مصر فى 5360 قرية، وتستهدف المرحلة الأولى منه 40 ألف سيدة من سيدات الصعيد وهو برنامج تغذية ورعاية للسيدات الحوامل والأطفال حتى سن عامين، حيث تم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون بين وزارات الصحة، التضامن الاجتماعي، والتموين وبرنامج الغذاء العالمى وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الجانبين يقوم بالمتابعة التنفيذية لهذه المشروعات وتلك البرامج سواء القائمة بالفعل او المقترحة وتخضع للدراسة فى الوقت الراهن، وسيتم الإعلان عنها لاحقاً.