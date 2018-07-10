وزير التعليم يصدر قرارا لتنظيم قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية

كتب محمود طه حسين

أصدر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، القرار الوزاري رقم (218) بتاريخ 2018/7/7 بتعديل نص المادة رقم (38) من القرار الوزاري رقم (284) لسنة 2014، بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية، والمنح الدراسية لهم، وإلحاق الطلاب المصريين العائدين من الخارج بالمدارس المصرية.

وقد نصت المادة الأولى على:-

يعدل نص المادة رقم (38) من القرار الوزارى رقم (284) لسنة 2014 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية، والمنح الدراسية لهم، وإلحاق الطلاب المصريين العائدين من الخارج بالمدارس المصرية، ليصبح على النحو التالى:-

"الطلاب المصريون مزدوجو الجنسية بجنسية غير ناطقة باللغة العربية، غير المقيمين بجمهورية مصر العربية، يجوز إعفاؤهم عند عودتهم من دراسة المواد التي تدرس باللغة العربية، ويعاملون معاملة الطالب الوافد، وفى هذه الحالة يمنح الطالب مصدقة بدرجات المواد التي قام بدراستها فعلًا، على أن يكون ذلك بناء على رغبة ولى الأمر، وإقرار كتابى منه، قبل موعد عقد الامتحان بشهر على الأقل، على ألا يستفيد من حكم هذا القرار الطلاب المقيمون بجمهورية مصر العربية".

كما نصت مادته الثانية على نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المعنية، كل فيما يخصها، تنفيذه.