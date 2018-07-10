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وزير الاتصالات: اختيار رؤساء الهيئات الجدد يخضع للكفاءة.. ولا نريد التغيير فقط

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:21 م
وزير الاتصالات: اختيار رؤساء الهيئات الجدد يخضع للكفاءة.. ولا نريد التغيير فقط المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتبت: هبة السيد
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قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن معيار اختيار مسؤولى الهيئات الجدد يخضع للكفاءة، وإن الغرض ليس الإسراع بالتغييرات بقدر اختيار أفضل العناصر، والمفاضلة بينهم لتولى المسؤولية المرحلة المقبلة، وتنفيذ الملفات والأهداف، والمهام التى ستوكل اليهم.

 وحول ما تردد عن ترشيح المهندس خالد شريف مساعد وزير الاتصالات السابق لمنصب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، اكتفى الوزير الحالى بالقول:"لا أعلق على شائعات".

 وتحتاج الهيئات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعيينات جديدة مثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والهيئة القومية للبريد، حيث يشغل تلك الهيئات قائمين بالأعمال.

 


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المهندس عمرو طلعت

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