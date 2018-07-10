وزيرة الصحة تلزم المستشفيات بإذاعة السلام الجمهورى لتعزيز الانتماء

كتب وليد عبد السلام

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قراراً تم تعميمة على جميع مستشفيات الجمهورية، ينص على إذاعة السلام الجمهورى ثم يعقبه قسم الأطباء يومياً، عن طريق الإذاعة الداخلية بكل مستشفى.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان فى بيان اليوم، أن هذا القرار يعزز من قيم الانتماء للوطن لجميع المستمعين فى المستشفيات، سواء للمريض أو الأطقم الطبية، مضيفةً أن بث القسم سيذكر الأطباء بمبادئ الإنسانية المنصوص عليها فى القسم، والتى هى أساس أى عملية خدمية نبيلة تقدم للإنسان.