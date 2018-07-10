موعد نتيجة الثانوية العامة 2018.. إعلانها خلال يومين

كتب محمود طه حسين

تواصل كنترولات الثانوية العامة مراجعة وتجميع نتائج امتحانات الطلاب، تمهيدا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2018، خلال الساعات القادمة.

وتنتهى اليوم الثلاثاء كنترولات الثانوية العامة، من تجميع النتيجة وتحديد أسماء أوائل الثانوية العامة 2018، على أن تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2018، غدا الأربعاء أو فى موعد أقصاه الخميس المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن مؤشرات ونسب النجاح فى جميع المواد التى اختبرها الطلاب الثانوية العامة وتشير نسب النجاح فى المواد إلى انخفاض ملحوظ فى نسب النجاح فى المواد العلمية مثل الكيمياء والأحياء وارتفاع فى المواد الأدبية مثل الجغرافيا والفلسفة وعلم النفس وبعض المواد الأخرى.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة 2018، خلال الفترة المقبلة، تمهيد لوصولها المدارس الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن تكون النتيجة جاهزة اليوم الثلاثاء ومتوقفة على الاعتماد الرسمى من قبل الوزير الدكتور طارق شوقى.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم، انتهاء القضايا التى تحقق فيها الوزارة وقد تكون سبب فى تأخر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2018.