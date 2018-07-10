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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 06:15 م
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ملك الأردن يشارك غدا فى الملتقى الاقتصادى بمدينة صن فالى الأمريكية

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 04:47 م
ملك الأردن يشارك غدا فى الملتقى الاقتصادى بمدينة صن فالى الأمريكية العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى
أ ش أ
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يشارك العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، ترافقه الملكة رانيا العبد الله، غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، فى الملتقى الاقتصادى الذى تستضيفه مدينة صن فالى بولاية أيداهو الأمريكية، بحضور أبرز القيادات الاقتصادية الأمريكية والدولية.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى أن الملتقى -الذى يعقد سنويا ويحضره قيادات سياسية واقتصادية وإعلامية أمريكية ودولية- يناقش الشئون والتحديات السياسية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها.

ويعقد الملك عبد الله الثانى -على هامش أعمال الملتقى- لقاءات مع رؤساء وممثلى عدد من كبريات الشركات فى الولايات المتحدة والعالم، تركز على تعزيز التعاون بين الأردن وهذه الشركات العالمية.

كما يشارك العاهل الأردنى والملكة رانيا العبد الله فى جلسة حوارية حول الأوضاع فى الشرق الأوسط وتداعياتها على الأردن، ومساعى التوصل لحلول سياسية للأزمات الإقليمية.


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