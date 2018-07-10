مقتل مدير مدرسة فى تجدد خصومة ثأرية بقرية مجريس بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

لقى شخص مصرعه، أثناء توجهه إلى عمله بمدرسة مجريس الإعدادية، إثر تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية مجريس التابعة لمركز صدفا بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد وصول بلاغ من الأهالى بسماع إطلاق أعيرة نارية ووقوع قتيل أمام مدرسة مجريس الإعدادية المشركة دائرة المركز.

وانتلقت قوات الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة الأولية تبين مقتل "كمال. إ. ف"، مدير مدرسة مجريس الإعدادية، ينتمى لعائلة "العويات" ومقيم بقرية مجريس دائرة المركز، أثر تجدد خصومة ثأرية مع عائلة "العبايدة"، تم نقل الجثة والتحفظ عليها بالمستشفى المركزى.

أشارت التحريات الأولية، إلى أنه أثناء توجه المجنى عليه إلى عمله بالمدرسة، تربص به أفراد من عائلة العبايدة، وأطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية فسقط قتيلا ، جارى ضبط المتهمين والسلاح المستخدم وجار تحرير محضر بالواقعة.