مصرع 2 وإصابة 5 فى حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة أجرة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد طريق فرعى بناحية قرية بنى وشاح دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، منذ قليل، وقوع حادث تصادم على الطريق بين سيارة أجرة ودراجة بخارية نتج عن الحادث مصرع 2 وإصابة 5 ، تم نقل المتوفين لمشرحة مستشفى المراغة المركزى وكذلك المصابين للعلاج.

كان اللواء عمر عبدالعال، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بوقوع مصادمة على طريق فرعى ووجود مصابين ومتوفين.

تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد الكاشف ضابط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة يفيد بوقوع مصادمة بين دراجة بخارية وسيارة أجرة، نتج عن الحادث وفاة 2 وإصابة 5، تم نقل المتوفين لمشرحة مستشفى المراغة المركزى والمصابين لتلقى العلاج .

جار رفع آثار الحادث من على الطريق وإنتداب المهندس الفني لبيان أسباب الحادث وتحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.