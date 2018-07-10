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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 10:59 م
خالد صلاح
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مصرع قيادى فى حركة طالبان جراء انفجار مواد ناسفة بحوزته شمال أفغانستان

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 10:37 م
مصرع قيادى فى حركة طالبان جراء انفجار مواد ناسفة بحوزته شمال أفغانستان الجيش الأفغانى
أ ش أ
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 لقى أحد القادة المحليين لحركة طالبان مصرعه جراء انفجار مواد ناسفة كانت بحوزته فى إقليم كندوز فى شمال أفغانستان.

ونسبت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية فى نشرتها باللغة الإنجليزية إلى الجيش قوله اليوم الثلاثاء إن الحادث وقع فى زارخاريد عاصمة كندوز وإن القيادى يُدعى "حنظلة".
ولم تُعلق أى جماعة مسلحة بما فى ذلك حركة طالبان على النبأ.

وعادة ما تستخدم الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة المواد المتفجرة فى صناعة القنابل التى تزرع على جانب الطريق وذلك بغرض استهداف القوات الحكومية ورجال الأمن.

 

 


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