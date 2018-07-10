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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 04:33 م
خالد صلاح
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مصرع العشرات من المليشيا الحوثية فى عملية لقوات الجيش اليمنى فى باقم

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:49 م
مصرع العشرات من المليشيا الحوثية فى عملية لقوات الجيش اليمنى فى باقم الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)
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لقى عشرات من عناصر مليشيا الحوثى الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرون، لم يتم إحصاؤهم، اليوم الثلاثاء، إثر عملية عسكرية نوعية نفذتها وحدة قتالية خاصة فى قوات الجيش اليمنى بجبهة باقم شمالى محافظة صعدة.

وأكد قائد اللواء الخامس فى حرس الحدود اليمنى العميد صالح قروش - فى تصريح نقله الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) - أن وحدة قتالية خاصة من اللواء نجحت فى تنفيذ عملية عسكرية نوعية وخاطفة على مواقع المليشيا فى منطقة أبواب الحديد بمديرية باقم أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المتمردين .

وأشار إلى أن عناصر اللواء تمكنوا من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة التى كانت بحوزة المليشيا الانقلابية شملت قذائف (آر.بى.جى.) وقذائف الهاون، وكميات كبيرة من الألغام المتنوعة، وعشرات الصفائح من الذخائر المختلفة، مضيفا أنه تم العثور على كميات كبيرة من مادة (T.N.T)، كانت تستخدمها المليشيا الانقلابية فى صناعة المتفجرات.

وأكد أن المليشيا تعيش أيامها الأخيرة إثر تهاوى مواقعها وتزايد ضحاياها، نتيجة العمليات النوعية التى تنفذها قوات الجيش اليمنى والتحالف العربى والتى كان آخرها تدمير مخازن للسلاح ومنظومة اتصالات تابعة لها مما أدى إلى عرقلة تحركاتها وإرباك صفوفها.

 


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