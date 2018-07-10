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مسئول أممى يدعو لوقف إطلاق الطائرات الورقية الحارقة من قطاع غزة

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 03:28 م
مسئول أممى يدعو لوقف إطلاق الطائرات الورقية الحارقة من قطاع غزة نيكولاى ملادينوف
كتب : أحمد جمعة
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أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاى ملادينوف، عن قلقه إزاء النتائج المترتبة على قرار إسرائيل تعليق عمليات الاستيراد والتصدير مؤقتًا باستثناء الإمدادات الإنسانية الأساسية عبر معبر كرم أبو سالم.

وأكد ملادينوف، فى بيان صحفى، أن المساعدات الإنسانية ليست بديلاً للتجارة والتبادل التجارى، داعيا سلطات الاحتلال الإسرائيلى بالتراجع عن القرار، داعيا حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى فى غزة للقيام بدورها من خلال الحفاظ على الهدوء ووقف الطائرات الورقية الحارقة من غزة.

 وأوضح ملادينوف، أن الأمم المتحدة تواصل تعاونها مع نظيراتها الإسرائيلية والفلسطينية، وكذلك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، للحد من التوتر، ودعم المصالحة الفلسطينية الداخلية وحل جميع التحديات الإنسانية، مشددا على أهمية التراجع عن مسار المواجهة والتصعيد.

 

 


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