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مسئولون فى الناتو: علاقتنا ممتازة مع مصر.. وبرنامج أمنى جديد للتعاون شمال أفريقيا

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:20 م
مسئولون فى الناتو: علاقتنا ممتازة مع مصر.. وبرنامج أمنى جديد للتعاون شمال أفريقيا مراسلة اليوم السابع مع مساعد الأمين العام لحلف الناتو
رسالة بروكسل: إنجى مجدى
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انجى-مجدى

علمت اليوم السابع من مصادر فى العاصمة البلجيكية بروكسل أن الناتو سوف يبرم فى الأيام القادمة برنامجا جديدا للتعاون مع مصر يهدف لتعزيز الشراكة الأمنية وذلك فى إطار حزمة جديدة من أنشطة التعاون مع الجنوب (الشرق الاوسط وشمال أفريقيا) تتعلق بتعزيز المشاورات السياسية والتعاون العملى وبناء القدرات العسكرية لمواجهة التحديات المتزايدة فى المنطقة.

 

وكشفت المصادر التى تحدثت شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، عن إطلاق مبادرة، فى فبراير الماضى، حيث أطلق نائب مدير عام حلف شمال الأطلسى لشئون الشرق الأوسط ، مركزا بالجنوب فى مدينة نابولى بإيطاليا بهدف تقاسم المعلومات مع الشركاء والتعرف على الاحتياجات الأمنية، حيث سيتم استقبال زيارات من الدول الشريكة فى الشرق للأوسط وشمال أفريقيا فى المركز ، بحيث يتكون فهم أفضل للديناميكات المخالفة فى المنطقة ويتم التعرف عن قرب على التحديثات الامنية التى يواجها الشركاء.

 

وفى إطار التعاون الأمنى بين مصر والناتو، قالت المصادر إن الناتو انتهى من المرحلة الأولى لمشروع إزالة ألغام ومخلفات الحرب فى الصحراء الغربية التى وسيبدأ المرحلة الثانية من المشروع إزالة الألغام فى الصحراء الغربية، الذى يجرى بالتعاون مع الحكومة المصرية.

 

المشروع يشمل مرحلتين، الأولى تعلقت باستخدام أنظمة رادار قادرة على اختراق الأرض والكشف عن المتفجرات على أعماق كبيرة، بينما المرحلة الثانية تتعلق باستخدام معدات مناسبة للتمكين الآمن من الألغام التى تم كشفها.

 

ودعم الناتو هذا المشروع بحوالى 4 مليون دولار حيث تم الاستعانة بشركة خاصة لتصميم معدات ذات قدرات على الوصول إلى أعماق بعيدة. كما وفر المشروع التدريب الميدانى للجانب المصرى لاستكمال أعمالهم.

 

وقال مصدر مسئول فى الناتو "لدينا علاقات ممتازة مع مصر ووزير خارجيتها. وهذا ساعد مصر على تطهير الصحراء الغربية التى هى منطقة تحتاج لطريقة خاصة فى التعامل". وأضاف "قمنا بمنح مصر أجهزة متطورة للغاية. الألغام على أعماق مختلفة لذا كنا بحاجة إلى أجهزة متخصصة ومن ثم لجأنا لإحدى الشركات الرائدة فى هذا المجال حيث تمكنت من بناء معدات خاصة بذلك."

 

وتنطلق غدا الأربعاء، أعمال قمة الناتو الـ26 فى العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور وفود وقادة الدول الأعضاء الـ 29، وسيشهد هذا العام تواجد عربى بمشاركة وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى. وتهتم قمة الناتو، على نحو خاص هذا العام، بالتعاون مع الدول العربية فى شمال أفريقيا والخليج فيما تصفه بالتحالف الاستراتيجى مع (الجنوب).


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