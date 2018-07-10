مجموعه مكسيم برئاسة الدكتور محمد كرار تواصل الابهار والتفوق ومفاجأة السوق المصري بأحدث السيارات



مكسيم اوتوموتيف تكشف عن أحدث سياراتها الصينية متعددة الأغراض

“دوماى “المارد الصينى الجديد يغزو السوق المصري



- السيارة حققت المعادلة الصعبة (حجم متوسط / سعر مناسب)

الشركه اعلنت ان يوجد حاليا مركزين لخدمه مابعد البيع كبدايه لسلسه مراكز الخدمه



وائل أمين : مؤتمر صحفى واحتفالية ضخمة لتدشين السيارة " دوماى " الاسبوع المقبل بحضور وسائل الاعلام

وائل أمين : شركة مكسيم اوتوموتيف أحد اهم شركات سوق السيارات المصرى



كعادة مجموعة مكسيم برئاسة الدكتور محمد كرار تحمل المجموعة الي السوق المصري كل جديد ومبهر ورائع ومذهل يواكب أحدث التقنيات الحديثه في العالم

وقد صرح المهندس وائل أمين – الرئيس التنفيذى لشركة مكسيم اوتوموتيف انه سيتم عقد مؤتمر صحفى الاسبوع المقبل فى حفل ضخم لتدشين السيارة " دوماى " أحد أفضل العلامات التجارية الصينية فى عالم صناعة السيارات وخاصة فئة " SUV" السيارات الرياضية متعددة الإستخدامات والتى سيكون الظهور الأول لها فى السوق المصرى وذلك بحضور د/ محمد كرار رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مكسيم للاستثمار و نائب رئيس شركة دوماى الصينية الذى حضر خصيصاً لتقديم السيارة والشخصيات العامة و والمجتمع فضلاً عن عدد من الإعلاميين والقنوات الفضائية وذلك يوم الآثنين 16 يوليو الجارى بإحدى فنادق القاهرة الجديدة.

أن الشركة تم انشائها لتكون احد اهم شركات سوق السيارات المصرى كمثيلاتها بمجموعة مكسيم للاستثمار والتى أصبحت تقوم بدور مهم فى تنمية الاقتصاد المصرى عن طريق القطاعات المختلفة التى تعمل بها مثل قطاعات السياحة و البناء والتشييد و التجارة وغيرها

مشيراً الى أن نجاح مجموعة مكسيم فى فترة وجيزة دفعها لأن تضم لعائلتها افضل السيارات فى فئتها ووقع الاختيار على السيارة المتميزة " دوماى"

وبالرغم من حداثة عمرها بالاسواق العالمية ولكن الاداء والمبيعات بالاسواق التى طرحت بها كشفت عن مارد صينى جديد من شأنه أن يغير مفهوم المنتج الصينى فى الأسواق العربية وخاصة مصر.

وأضاف أمين فى هذا السياق أيضا أن الشركة حرصت على توفير خدمة ما بعد البيع عن طريق إفتتاح مركزين خدمة روعى فيهما توفير كافة قطع الغيار الأصلية الخاصة بالسيارة وفئاتها المختلفة سواء “X5” أو X7 “

وأشار أمين الى أنه تم ضم عدد كبير من خبراء سوق السيارات المصرى ضمن فريق عملها وذلك من أجل تحقيق خطتها الطموحة فى المنافسة مع كبرى الشركات بالسوق مضيفا أن الموديلات التى سيتم طرحها بالاسواق مناسبة جدا لاذواق واحتياجات المستهلك وتحقق غرض الطلب المتنامى على السيارات التى تخدم امكانياته واحتياجاته ولذلك وضعنا ضمن اولوياتنا عندما وقع الاختيار على السيارة " دوماى" الجودة والامكانات الفائقة ضمن احد افضل المنتجات الصينية على الاطلاق نسبة الى كفاءتها وجودتها اضافة الى استهلاكها الرشيد للوقود .

ومن المنتظر أن تقوم شركة مكسيم اوتوموتيف بطرح السيارة X5 بسعر يبدأ من 319،900 فى حين تبلغ سعر الفئة الاعلي 354،900 أما السيارة X7 فقد تم طرحها بسعر 749،900

ومن جانبه صرح محمد فريد رئيس قطاع المبيعات بمكسيم اوتوموتيف " أنه تم تقديم السيارة " دوماى " فى موديلين متميزين هما " X5‎‏" و" X7" واللتان تتميزان بافضل جودة قدمتها تكنولوجيا صناعة السيارات الصينية فى العالم في التصنيع و المواصفات والرفاهية ، سيارة " دوماى X5" التى تتميز بتوفيرها مساحات مريحة ل 5 ركاب داخل السيارة بالإضافة لصندوق الأمتعة الذي تبلغ سعته 390 لترًا دون طي المقاعد الخلفية ‏حيث يصل إلى 950 لترًا مع طيها اضافة لباقة من التجهيزات الفخمة من المصابيح الليد الامامية ووسائل الترفيه الداخلية من تجهيزات صوتية وشاشة عرض وتكيف الهواء الالكترونى مع مراعاة اقصى امكانات الامان بالوسائد االهوائية الامامية والخلفية والتحكم الالكترونى بالثبات والفرامل الاكترونية ونظام المكابح المانعة للانغلاق.. ‏

فى حين تتميز السيارة دوماى X7 بمواصفات مميزة بمحرك ميتسوبيشى سعة 2 لتر مزود بشاحن توربينى تبلغ قوته 174 حصان عند 5500 لفة فى الدقيقة وعزم دوران 250 نيوتن عند 2400 لفة فى الدقيقة .

إلى أنها تتمتع بأبعاد جيدة حيث يبلغ طولها 4736 مم وعرضها 1942 مم وأرتفاعها 1672 مم بالاضافة الى قاعدة عجلات تبلغ 2850 مم ويبلغ وزن السيارة 1731 كجم ويبلغ سعة خزان الوقود 60 لتر وبينما تصل مساحة صندوق الأمتعة الخلفي 352 لتراً وتزيد لنحو 800 لتراَ فى حالة طى المقاعد الخلفية.

وتتوفر السيارة بالسوق المصرى بفئة واحدة وهي (X7) وتأتى بتجهيزات عديدة حيث زودت بجنوط رياضية مقاس 19 بوصة ومصابيح أمامية اوتوماتيكية بالاضافة الى مصابيح أمامية للإضاءة النهارية المستمرة ومصابيح ضباب امامية وخلفية ومصابيح LED خلفية كما زودت بسقف بانورامي متحرك بالاضافة الى مخرج AUX / USB ونظام الصوت من 6 سماعات وشاشة عرض 7 بوصة بالتابلوة وشاشة عرض 10 بوصة (راديو ( GPS- بالاضافة الى تكييف هواء مع منطقتين للتحكم بدرجة الحرارة ومسند يد للمقعد الأمامي وفرش جلد للابواب والتابلوه ومقبض ناقل الحركة مكسو بالجلد وعجلة القيادة مكسوة بالجلد ولمزيد من الراحة للسائق تم تزويد السيارة بتعديل وضع مقعد السائق لست اتجاهات كهربيا بالاضافة الى تعديل وضع مقعد الراكب الامامى 4 اتجاهات كهربيا ومقاعد الجلد ومقاعد خلفية قابلة للطى 60/40 وتحكم في الصوت من عجلة القيادة وواقي شمس بمرآة ذاتية الاضاءة ومثبت سرعة.

الجدير بالذكر أن مكسيم اوتوموتيف تأسست عام 2017 كأحدى شركات مجموعة مكسيم للاستثمار بهدف المنافسة فى احد اهم الاسواق نشاطا وتطورا وهو قطاع السيارات في السوق المصري ، تستهدف مكسيم اوتوموتيف قاعدة عملاء تبحث عن منتجات فائقة واستثنائية الجودة ليس فقط على مستوى المنتج انما بخدمات ما بعد البيع.

وتمتلك مكسيم اوتوموتيف خطة توسعية تستمر حتى عام 2019 لضم شرائح متعددة وكبيرة من العملاء وخدمتهم عبر تقديم علامات تجارية فريدة ونماذج مختلفة تغطى مناطق جغرافية كبيرة فى مصر وتوفى بمتطلبات العملاء

الشركه اعلنت ان يوجد حاليا مركزين لخدمه مابعد البيع كبدايه لسلسه مراكز الخدمه الاول بطريق اوتوستراد المطار بجوار معرض البيع والثانى بالقطاميه وذلك لتقديم افضل خدمع لعملاء الشركه وذلك اضافه الى توفير سياره خدمه متنقله للعملاء على يتبعها قريبا مراكز خدمه بالمحافظات