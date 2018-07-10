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لوهانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها مرة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 08:14 ص
لوهانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها مرة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية الجيش الأوكرانى
موسكو (أ ش أ)
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اتهمت جمهورية لوهانسك، المعلنة فى أوكرانيا من طرف واحد، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها مرة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث الرسمى باسم الشرطة فى جمهورية لوهانسك - لوكالة أنباء "نوفوستى" الروسية اليوم الثلاثاء، "إن القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة مرة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية باستخدام قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات".

وأضاف "أن مواقع الجمهورية لوهانسك تعرضت للقصف بالقرب من المنطقة السكنية "كالينوفكا"، مشيرا إلى أن القصف لم يسفر عن سقوط ضحايا فى صفوف المدنيين والعسكريين.

يذكر أن مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا وافقت يوم 27 يونيو الماضى على نظام جديد لوقف إطلاق النار لأجل غير مسمى، والذى دخل حيز التنفيذ فى الأول من يوليو الجارى.

 


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