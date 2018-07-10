قوات الجيش اليمنى تحرر مواقع استراتيجية شرقى "الجوف"

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حررت قوات الجيش اليمنى، اليوم الثلاثاء، مواقع استراتيجية جديدة فى مديرية خب الشعف شرقى محافظة الجوف.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" أن قوات الجيش حررت تبة اللقم والفليخ بمنطقة المهاشمة فى مديرية خب الشعف عقب معارك ضارية خاضها مع مليشيا الحوثى الانقلابية.

وأكد قائد اللواء الأول لحرس الحدود العميد هيكل حنتف فى تصريحه " للموقع " أن المعارك ما تزال مستمرة وسط تقدم مستمر ومتسارع لقوات الجيش باتجاه مركز مديرية خب الشعف، لافتا إلى أن العمليات ستستمر حتى تحرير كافة المواقع فى المديرية من قبضة المليشيا.

وأشاد حنتف بدور مقاتلات التحالف العربى التى ساندت الجيش فى المعارك وقصفت مواقع وتعزيزات المليشيا وكبدتها خسائر كبيرة.