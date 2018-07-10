قطر يليكس: وثائق تفضح تورط المخابرات القطرية فى العمليات المسلحة بليبيا

كتبت – شرويت ماهر

أكد حساب "قطريليكس" عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، أن أجهزة الأمن الليبى عثرت على وثائق تدين المخابرات القطرية وتفضح تورطها بالعمليات المسلحة.

وكتب حساب قطريليكس المحسوب على المعارضة القطرية، عبر تويتر"وثائق ليبية تفضح تورط المخابرات القطرية فى العمليات المسلحة بجنوب ليبيا عبر تشكيل 10 ألوية من المرتزقة لشن هجمات ضد الجيش الليبى بالتنسيق مع الإرهابيين عبد الحكيم بلحاج وإسماعيل الصلابى وأحمد عبد الجليل الحسناوى".

وأكد الحساب أن أجهزة الأمن الليبى عثرت على وثائق تدين المخابرات القطرية وتكشف مشاركتهم بشكل فعلى فى المواجهات المسلحة التى يخوضها الجيش الوطنى الليبى خلال السنوات الأخيرة بتشكيل أكثر من 10 ألوية مسلحة فى جنوب ليبيا.