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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 07:59 م
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فيديو.. وزير الشباب والرياضة:تكريم الرئيس لأبطال الرياضة حافز معنوى كبير

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 03:52 م
فيديو.. وزير الشباب والرياضة:تكريم الرئيس لأبطال الرياضة حافز معنوى كبير الدكتور أشرف صبحى
كتب أيمن رمضان - أسامة طلعت
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قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقطاع الرياضة وتكريم المتميزين منهم يعد حافز معنوى كبير ، مشيراً إلى أن هناك اهتمام من الدولة بانتقاء المواهب والاهتمام بالألعاب الفردية  والجماعية والرياضات التى تمثل مصر فى المحافل الدولية، وتابع:"تكريم الرئيس لأبطال مصر شرف كبير وحافز معنوى كبير".
 
 
وأضاف "صبحى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أن قطاع الرياضة والشباب يسير وفق خطة استراتيجية ورؤية للارتقاء إلى الأفضل وتحقيق انجازات، وتابع:"لدينا رؤية لاستضافة أولمبياد   2032 ".
 
 

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