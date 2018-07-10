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فيديو.. نقل جثث الأطفال الثلاثة المقتولين بالهرم لمشرحة زينهم

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:58 م
فيديو.. نقل جثث الأطفال الثلاثة المقتولين بالهرم لمشرحة زينهم العثور على 3 جثث لأطفال بالمريوطية
كتب أحمد الجعفرى
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نقلت سيارات الإسعاف منذ قليل جثث الأطفال الثلاثة الذين تم العثور عليهم مقتولين بجوار أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الهرم، إلى مشرحة زينهم بالقاهرة لتنفيذ أمر النيابة العامة بالتشريح، وإعداد تقرير الصفة التشريحية، للوقوف على ظروف وملابسات وفاتهم.
 
 
وظهر بموقع الحادث اثار دماء جثث الأطفال الثلاثة، فضلا عن الأكياس البلاستيكيه السوداء التى استخدمها الجانى فى التخلص من جثث الأطفال.
 
وفور نقل الجثث من موقع الحادث، رفعت أجهزة الأمن الكردون الأمنى من موقع الحادث، وعادة الحركة المرورية بشوارع الثلاثيني الذى شهد الواقعة لطبيعتها.
 
وقال مصدر قانونى، إن النيابة تنتظر تقرير الصفة التشريحية حول جثث الضحايا لتحديد سبب الوفاة بشكل دقيق، وإن تعفن الجثث رغم أنه يشير إلى أن الواقعة حدثت منذ أيام عديدة، إلا أنه لا يمكن الجسم بذلك، نظرا لارتفاع درجة الحرارة، التى تسهل عملية التعفن وتسرع منها. 
 
وتباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق فى واقعة العثور على 3 أطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بمنطقة المريوطية بالهرم، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
وانتقل فريق من النيابة لمناظرة جثث الأطفال، وتبين أنها في حالة تعفن شديدة، وأمرت النيابة بتشريحها، وطلبت تقرير الصفة التشريحية؛ للوقوف حول أسباب الوفاة، كما انتدبت رجال المعمل الجنائي لتحليل الأدلة في مكان العثور على الجثث.
 
وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة عثرت على 3 جثث لأطفال فى حالة تعفن، وعليها آثار ذبح بمنطقة الرقبة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، بعد تحرير محضر بالواقعة.
 
 

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