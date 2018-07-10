فيديو.. شاهد عيان على حادث أطفال الهرم: عثرنا عليهم ملفوفين داخل سجاجيد

كتب أحمد الجعفرى - تصوير كريم عبد العزيز

تواصل الأجهزة الأمنية، تحرياتها لكشف غموض العثور على جثث 3 أطفال مقتولين بالقرب من فندق شهير بالهرم، لكشف غموض وملابسات الحادث.

وانتقل "اليوم السابع" لموقع الحادث ورصد شهادات الأهالى، وقالت نشوى أيمن أحد سكان شارع الثلاثيني الجديد والذى شهد الواقعة، أنهم عثروا على جثث الأطفال الثلاثة داخل أكياس سجاجيد وملاءات، فى حوالى الساعة السادسة صباح اليوم، وأبلغوا أجهزة الأمن فور العثور على جثثهم.

وأضافت نشوى أيمن فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن رجال الإسعاف حينما كشفوا الغطاء عن الأطفال قبل رفعهم وضعهم فى السيارات البلاستيكية، شوهد وجود قطع فى بطونهم، مؤكدة أن أعمار الأطفال الثلاثة تراوحت فيما بين الخامسة والحادية عشر عاما.