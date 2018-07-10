"فوربس" تسلط الضوء على مشروع "بلوم فيلدز" لرواد الأعمال فى القاهرة

كتبت ريم عبد الحميد

سلطت مجلة "فوربس" الأمريكية الضوء على مشروع "بلوم فيلدز" الذى تعكف عليها شركة "تطوير مصر العقارية"، وأشارت إلى أن هدفه أن يكون نموذجا لمدينة يستطيع سكانها أن يدرسوا ويعملوا ويعيشوا كرواد أعمال.

وأشارت المجلة، إلى أن رئيس شركة تطوير مصر، أحمد شلبى، يخطط فى هذا المشروع للاحتياجات المستقبلية لقطاع الشباب المزدهر فى مصر. ويقول إن 40% من المصريين تحت سن الـ17، وفريبا سيكونون فى سن بطالة الشباب، والتركيز على ريادة الاعمال قرار عملى، ومن ثم فإن الجيل القادم يحتاج لأن يكون خالقى فرص عمل بدلا من أن يسعون إليها.

ومن ثم، فإن مشروع "بلوم فيلدز" لن يوفر سكن فقط لرواد الأعمال ولكن سيعلمهم أيضا. فمصر لديها إمكانيات قوة العمل المستندة على ريادة الأعمال، لكنها تفتقر للدعم التعليمى المطلوب، وفقا لدراسة من مرصد ريادة الأعمال العالمى فى عام 2016. فعدد المصرين الذين يخططون للبدء فى عمل تجارى بحلول عام 2019 أكثر من ضعف المعدل العالمى، لكن على المستوى الهيكلى لا يوجد إطار تعمل تعليمى قوى لهذا الاتجاه.