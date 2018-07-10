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غدا.. اجتماع اللجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين العرب لمناقشة "الحريات"

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:13 م
غدا.. اجتماع اللجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين العرب لمناقشة "الحريات" اتحاد الصحفيين العرب - ارشيفية
كتب محمد السيد
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تعقد اللجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين العرب ، اجتماعا لها غدا الأربعاء الموافق 11 يوليو الجارى ، لمناقشة أوضاع الحريات فى الوطن العربى و كيفية الإسهام فى دعم حرية الصحافة والانتقال لمراحل جديدة سوف تؤثر بالتأكيد على العملية الصحفية فى الوطن العربى .

 

وكان الاتحاد العام للصحفيين العرب، أدان الاعتداءات الوحشية الأخيرة ضد المظاهرات السلمية للفلسطينيين ، وقمع المظاهرات التى انطلقت اليوم تحت مسمّى "مليونية العودة" فى ذكرى النكبة الفلسطينية، وتعامل الترسانة الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلى مع المواطنين الفلسطينيين، تزامنا مع نقل السفارة الأمريكية للقدس.

 

وأضاف الاتحاد، فى بيان له، أن وزارة الصحة الفلسطينية كانت قد أعلنت اليوم استشهاد عشرات الفلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى على حدود قطاع غزة، فيما أصيب 1693 آخرون برصاص قوات الاحتلال، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت الرصاص الحى ضد المتظاهرين الفلسطينيين فى الاحتجاجات المتصاعدة على طول حدود غزة، ومنهم عدد كبير من الصحفيين، مؤكدا أن هذا السلوك يتعارض مع القانون الدولى الذى يُحرّم اللجوء لهذه الأفعال بحق المشاركين فى المسيرات السلمية والمطالبين بحقوقهم المشروعة.

 

وأشار اتحاد الصحفيين العرب ، إلى أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بالتعاون مع الاتحاد العام للصحفيين العرب والاتحاد الدولى للصحفيين، سينظمون حملة دولية لفضح الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين والشعب الفلسطينى لدى كل المنظمات الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، مطالبا كل المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الاعتداءات والجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين والشعب الأعزل.


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