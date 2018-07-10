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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:50 م
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عامل ينتحر بتناول أقراص سامة لعدم قدرته على شراء منزل عائلته بالدقهلية

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:17 م
عامل ينتحر بتناول أقراص سامة لعدم قدرته على شراء منزل عائلته بالدقهلية اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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تخلص عامل من حياته منتحرا بتناول أقراص سامة لعدم قدرته على شراء منزل عائلته بمنية النصر بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر ، من مستشفى منية النصر المركزى بوصول  المدعو هانى ك. ع. 32  سنة عامل ، ومقيم قرية " البجلات " دائرة المركز  مصاباً بحالة إعياء  وقيئ مستمر " إدعاء تناول مادة سامة " وتوفى عقب وصوله.

بالانتقال وسؤال كلاً من نجل عم والده . 66 سنة عامل  ونجل الأول33 سنة محامى حر ويقيمان بذات القرية  ، قرر بتناول المذكور قُرص كيماوى يستخدم لحفظ الغلال ، لمروره بحالة نفسية سيئة لقيام أقاربه بالتصرف بالبيع فى منزل العائلة ورغبته فى شرائه وعدم قدرته المالية ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.


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