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ضبط هارب من إعدام .. و1250 هاربا من أحكام بالبحيرة

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:41 م
ضبط هارب من إعدام .. و1250 هاربا من أحكام بالبحيرة حملات امنيه -ارشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة ، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة ، من ضبط هارب من حكم بالإعدام شنقا فى قضية قتل بالبحيرة.

 

البداية كانت ، أثناء قيام ضباط المباحث الجنائية بالبحيرة برئاسة العميد عبد الغفار الديب، بحملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية الخطرة ، تم ضبط أ غ ع ب 45 سنة عاطل ومقيم قرية السابعة حسن علام مركز أبو المطامير المطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية جنايات قسم غرب النوبارية " قتل " والمحكوم عليه غيابياً بالإعدام شنقاً بجلسة 4/4/2018 .

 

ومن جانب آخر، شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة ، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية.

 

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور ، عن ضبط 1250 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس ، كما تم العثور على دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ماركة دايو حمراء اللون موديل 2008، وبالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر جنح قسم بنها قليوبية عن بلاغ م ح ال المقيم بنها - قليوبية بتاريخ 19/6/2011.

 

كما تم تحرير 1928 مخالفة مرورية متنوعة ، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 307 إشغال طريق ثابت ومتحرك بدمنهور.

 


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