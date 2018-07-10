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صور.. وزير النقل أمام البرلمان: "المواطن صبر كتير"..وسيجنى ثمار صبره قريبا

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:07 م
صور.. وزير النقل أمام البرلمان: "المواطن صبر كتير"..وسيجنى ثمار صبره قريبا وزير النقل أمام البرلمان
كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد
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قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن لجنة النقل بمجلس النواب قدمت دعما ومساندة كبيرة للوزارة خلال الفترة الماضية وحاليا، مما ساعد فى إقرار قوانين مهمة وملحة والبدء فى مشروعات مهمة لصالح المواطن، قائلا: "المواطن صبر كتير وهيجنى ثمار صبره قريبا".

وتابع "عرفات"، خلال كلمته باجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة برنامج الحكومة: "إن شاء الله كلنا نكون عند حسن الظن عند القيادة السياسية والنواب، وأعترف إذا كان فيه فضل بعد ربنا والقيادة السياسية فهو للجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، الحقيقة وجدت كل الدعم والمساندة الفترة السابقة من اللجنة، ولا أنسى أبدا هذا الدعم، الذى تمثل فى عدة مشروعات قوانين خرجت فى وقت قياسى، أنتم أداة تشريعية ورقابية على الحكومة، لإنكم أنتم نبض الشارع الحقيقى، وأنتم من تنقلون نبض الشارع، ولا نبغى إلا خدمة المواطن الذى صبر كثيرا الفترات الماضية، وإن شاء الله سيجنى ثمار صبره".

وتناقش لجنة النقل والمواصلات خلال الاجتماع برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى قدمته لمجلس النواب الأسبوع الماضى، وشكل المجلس لجنة خاصة لدراسته برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، والتى ستنتهى غدا من تقريرها  بشأن البرنامج لعرضه على المجلس الأسبوع المقبل.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 
 

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