صور.. وزير المالية: أموال التأمين الصحى ستتمتع بمزايا أموال التأمينات والمعاشات

كتب عبد اللطيف صبح – تصوير حازم عبد الصمد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التعديل المقترح من الحكومة على بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية يقضى بأن تتمتع أموال التأمين الصحى بما تتمتع به أموال التامينات والمعاشات من مميزات.

وأوضح معيط، أن الهدف الرئيسى من ذلك هو حماية أموال التأمين الصحى، الأمر الذى لاقى ترحيبا من المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدا على أهمية الحفاظ على أموال التأمين الصحى.

ونص مشروع القانون على عدم سريان أحكام المادتين 30 مكرر من القانون رقم 127 لسنة 1981 على كل من وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومى وجميع أجهزتهما والهيئة العامة للتأمين الصحى وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وكذلك صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين بالجهات المشار إليها فى هذا القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية.



































