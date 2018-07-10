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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 04:35 م
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صور.. وزير الزراعة: إنشاء 5 مكاتب زراعية فى الخارج لجذب الاستثمار الزراعى والحيوانى

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:33 م
صور.. وزير الزراعة: إنشاء 5 مكاتب زراعية فى الخارج لجذب الاستثمار الزراعى والحيوانى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى - تصوير أحمد معروف
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 قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة  واستصلاح الأراضى ، إن الوزارة تسعى لإنشاء  5 مكاتب  زراعية فى الخارج بالإضافة إلى المكتب الزراعى فى روما،  لجذب عدد من الاستثمارات الزراعية والإنتاج الداجنى والحيوانى والسمكى، خلال الفترة المقبلة.

 وأضىاف وزير الزراعة ، خلال  المؤتمر الصحفى المنعقد بوزارة الزراعة  حول  طرح استراتيجية  عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة أن  هناك تنسيق مع  الاتحاد العام لمنتجى الدواجن  لتوفير الأعلاف من خلال تشجيع  شراء المنتج  المحلى الذرة الصفراء، للقضاء على حلقات الوسيط وعدم التلاعب فى الأسعار، بالإضافة إلى عمل قاعدة  بيانات للثروة الحيوانية، وإطلاق  مشروع الحيازة الإلكترونية  " كارت الفلاح قريبا.


 

عز الدين ابوستيت وزير الزراعه (1)
 
عز الدين ابوستيت وزير الزراعه (2)
 
عز الدين ابوستيت وزير الزراعه (3)
 
عز الدين ابوستيت وزير الزراعه (4)
 
عز الدين ابوستيت وزير الزراعه (5)
 
عز الدين ابوستيت وزير الزراعه (6)
 
عز الدين ابوستيت وزير الزراعه (7)
 
عز الدين ابوستيت وزير الزراعه (8)
 
عز الدين ابوستيت وزير الزراعه (9)
 
عز الدين ابوستيت وزير الزراعه (10)

 

 

 


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وزارة الزراعة

مكاتب زراعية

الثروة الحيوانية

الذرة الصفراء




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