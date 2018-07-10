صور.. وزير الزراعة: إنشاء 5 مكاتب زراعية فى الخارج لجذب الاستثمار الزراعى والحيوانى

قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، إن الوزارة تسعى لإنشاء 5 مكاتب زراعية فى الخارج بالإضافة إلى المكتب الزراعى فى روما، لجذب عدد من الاستثمارات الزراعية والإنتاج الداجنى والحيوانى والسمكى، خلال الفترة المقبلة.

وأضىاف وزير الزراعة ، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بوزارة الزراعة حول طرح استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة أن هناك تنسيق مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن لتوفير الأعلاف من خلال تشجيع شراء المنتج المحلى الذرة الصفراء، للقضاء على حلقات الوسيط وعدم التلاعب فى الأسعار، بالإضافة إلى عمل قاعدة بيانات للثروة الحيوانية، وإطلاق مشروع الحيازة الإلكترونية " كارت الفلاح قريبا.



