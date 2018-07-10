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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:45 م
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صور..مظاهرات خارج البرلمان البريطانى رفضا للخروج من الاتحاد الأوروبى

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:05 م
صور..مظاهرات خارج البرلمان البريطانى رفضا للخروج من الاتحاد الأوروبى أحد المتظاهرين فى حوار مع برلمانى بريطانى قبل انعقاد الجلسة
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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شهد مقر البرلمان البريطانى، اليوم الثلاثاء، مظاهرات نظمها عدد من المواطنين البريطانيين المؤيدين للبقاء فى الاتحاد الأوروبى، وذلك قبل انعقاد جلسة البرلمان لمناقشة الخطوات القادمة حول مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبى.

كانت حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماى قد تلقت صفعة قوية عبر استقالة وزيرين فى الحكومة وهما وزير "البريكسيت" ديفيد ديفيس، ووزير الخارجية بوريس جونسون.

متظاهر يكتب على قبعته "أوقفوا الخروج من الاتحاد الأوروبى"
متظاهر يكتب على قبعته "أوقفوا الخروج من الاتحاد الأوروبى"

 

علم بريطانيا برفقة علم الاتحاد الأوروبى
علم بريطانيا برفقة علم الاتحاد الأوروبى

 

حوار بين متظاهر ونائب عن حزب العمال فى البرلمان البريطانى
حوار بين متظاهر ونائب عن حزب العمال فى البرلمان البريطانى

 

اللافتات المناهضة للخروج من الاتحاد الأوروبى خارج البرلمان
اللافتات المناهضة للخروج من الاتحاد الأوروبى خارج البرلمان

 

متظاهر بريطانى يرفض الخروج من الاتحاد الأوروبى
متظاهر بريطانى يرفض الخروج من الاتحاد الأوروبى

 

علمى الاتحاد الأوروبى وإنجلترا
علمى الاتحاد الأوروبى وإنجلترا

 


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