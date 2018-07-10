صور..مظاهرات خارج البرلمان البريطانى رفضا للخروج من الاتحاد الأوروبى

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

شهد مقر البرلمان البريطانى، اليوم الثلاثاء، مظاهرات نظمها عدد من المواطنين البريطانيين المؤيدين للبقاء فى الاتحاد الأوروبى، وذلك قبل انعقاد جلسة البرلمان لمناقشة الخطوات القادمة حول مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبى.

كانت حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماى قد تلقت صفعة قوية عبر استقالة وزيرين فى الحكومة وهما وزير "البريكسيت" ديفيد ديفيس، ووزير الخارجية بوريس جونسون.



متظاهر يكتب على قبعته "أوقفوا الخروج من الاتحاد الأوروبى"



علم بريطانيا برفقة علم الاتحاد الأوروبى



حوار بين متظاهر ونائب عن حزب العمال فى البرلمان البريطانى



اللافتات المناهضة للخروج من الاتحاد الأوروبى خارج البرلمان



متظاهر بريطانى يرفض الخروج من الاتحاد الأوروبى