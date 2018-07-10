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صور.. صدمة جماهير بلجيكا بعد الهزيمة أمام فرنسا ببطولة كأس العالم

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 10:44 م
صور.. صدمة جماهير بلجيكا بعد الهزيمة أمام فرنسا ببطولة كأس العالم أحد جماهير بلجيكا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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حزن شديد انتاب جماهير بلجيكا،اليوم الثلاثاء بعد فوز المنتخب الفرنسى على منتخب بلادهم بهدف نظيف، خلال اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبورج ضمن منافسات الدور نصف النهائى من البطولة التى تستضيفها روسيا.

جاءت المباراة قوية ومثيرة، إذ اعتمد المنتخب البلجيكى على انطلاقات الثلاثى كيفين دى بروين وروميلو لوكاكو وإدين هازارد إلى جانب قدراتهم التهديفية، فى المقابل لعب منتخب فرنسا على غلق المساحات واستغلال الهجمة المرتدة السريعة معتمدا على قدرات الثلاثى أوليفيه جيرو، وأنطوان جريزمان وكيليان مبابى فى إنهاء الهجمة وقدراتهم على التحول السريع من وضع الدفاع إلى الهجوم.

وتمكن لاعبو "الديوك" من فرض سيطرتهم على مجريات المباراة خاصة فى الشوط الثانى، وفى الدقيقة 51 تمكن منتخب فرنسا من إحراز هدف التقدم بعد ركنية نفذها جريزمان داخل منطقة الجزاء قابلها أومتيتى برأسية داخل مرمى بلجيكا.

وتبادل المنتخبان إضاعة الفرص خلال الدقائق المتبقية من عمر المباراة لتنتهى بفوز منتخب فرنسا بهدف نظيف.

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