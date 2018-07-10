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صور.. جمارك المطار تضبط راكبا حاول تهريب بذور ومركب كيميائى لزراعة الماريجوانا

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 10:01 م
صور.. جمارك المطار تضبط راكبا حاول تهريب بذور ومركب كيميائى لزراعة الماريجوانا جانب من المضبوطات
كتب أحمد حمادة
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نجحت جمارك مطار القاهرة الدولى بالدائرة الثالثة، برئاسة جمال عبد الفتاح وسامى صبحى، فى إحباط محاولة أحد الركاب تهريب كمية كبيرة من بذور الماريجوانا ومركب كيميائى لزراعتها.

 

وقالت مصادر جمركية إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول رحلة أمستردام حاول راكب هولندى من أصل مصرى تهريب كمية كبيرة من بذور مادة الماريجوانا المخدرة، حيث استغل الراكب مواعيد تسليم وتسلم الورديات والخروج بين ركاب طائرة أخرى قادمة من إحدى الدول العربية، وتلاحظ لسامح الجبار رئيس القسم ارتباك الراكب وتردده فى الدخول إلى صالة الجمارك وبسؤاله عن جواز السفر أظهر جواز السفر الهولندى، والذى اتضح أنه لم يقم بختم الوصول للجواز وطلب منه الجواز الذى قام بختمه فاتضح أنه مصرى ومسافر إلى أمستردام من 5 أيام فقط، فعرض الأمر على محمد عيد مدير صالة الوصول الذى طلب من إبراهيم حسن مامور الجمرك تفتيش الراكب بدقة.

 

وأضافت المصادر أنه بعد الانتهاء من تفتيشه وُجد معه مجموعة كبيرة من بذور الماريجوانا مخبأة بين طيات الملابس بوزن 200 جرام تقريبا وداخل جيوب ملابس الراكب، وكذلك وجد مجموعة كبيرة من أداوات تعاطى المواد المخدرة والتى تلاحظ وجود بقايا مواد مخدرة بيضاء سبق تعاطيها، وعثر كذلك على علبة بلاستكية بداخلها مادة مركبة اتضح أنها طريقة خاصة للتربة الزراعية التى تحتاجها بذور الماريجوانا وتزن 700 جرام.

 

كما عُثر معه على كمية من الأطعمة المخلوطة ببعض المواد المخدرة وعثر على كمية من الشيكولاتة المحشوة بمخدر الماريجوانا، وعثر أيضا على بعض الأدوات التى تستخدم فى تعاطى الهيروين (أنابيب صغيرة الحجم)، كما عثر على مجموعة من الأوراق التى توضح طرق زراعة العديد من المواد المخدرة بطرق حديثة، وعثر أيضا على منظار أحادى حديث خاص ببندقية قناصة والمحظور دخوله للبلاد، وعثر على قوس رماية مفكك ثلاثة أجزاء و12 رمحا خاصا بقوس الرماية والذى يلزم الحصول على تصاريح الأمن العام وممنوع حيازته بدون تصريح.

 

وبعرض كل المضبوطات السابقة على سامى صبحى أمر بتحرير محضر ضبط للراكب واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدده، وتشكيل لجنة من عبد الله السجيرى _ بلال حسن _ محمد يوسف _ أحمد جمال _ سامح أبو زيد _ روضة طارق للتحريز والجرد بتحرير محضر الضبط وتحريز كل المضبوطات، واستدعاء إدارة تأمين المطار وتسليم الراكب والأحراز والمحضر مع سحب جوازات سفر الراكب وتسليمه للنيابة المختصة تنفيذا لتعليمات إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية.

 
 
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