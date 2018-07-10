صور..ترامب يغادر واشنطن فى جولة أوروبية هامة

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

غادر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الولايات المتحدة ليبدأ جولة أوروبية تبدو هامة للغاية فى ظل العديد من الانقسامات التى تواجه المعسكر الغربى، وذلك بصحبة زوجته ميلانيا.

ويبدأ الرئيس ترامب جولته بزيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسيل وذلك لحضور قمة حلف شمال الأطلسى "الناتو"، والذى يواجه تحديات كبيرة جراء حالة الانقسام التى ضربت الدول الأعضاء بالحلف.

كما تشمل الجولة كذلك زيارة إلى العاصمة الفنلندية هلسنكى، حيث سيعقد بها الرئيس ترامب قمته المرتقبة مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين.



ميلانيا وترامب يصعدان على متن مروحية "مارين وان" التى تنقلهما للمطار من البيت الأبيض



ترامب فى حديث هادئ مع زوجته فى طريقهما لمروحية "مارين وان"



ترامب فى حديث للصحفيين قبيل المغادرة إلى بلجيكا



السيدة الأولى ميلانيا ترامب



ترامب يتحدث للصحفيين قبل المغادرة



ترامب يتحدث لوسائل الإعلام بجوار زوجته ميلانيا



ميلانيا ترامب



ترامب يتحدث للصحفيين



ترامب يلوح لمودعيه بعد الصعود على متن طائرة "إير فورس وان"



ترامب وميلانيا على سلم الطائرة



ترامب وميلانيا يلوحان لمودعيهم بالمطار



ترامب يلوح لمودعيه قبل المغادرة إلى أوروبا



ترامب وميلانيا فى حديث للصحفيين



ترامب