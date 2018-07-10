صور.. النقل: طفرة كبيرة بالسكة الحديد الفترة المقبلة وجميع العربات ستكون VIP

كتب محمود حسين

قال المهندس هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، إن هناك العديد من الإجراءات تم اتخاذها خلال السنوات الأربعة الماضية لتطوير منظومة النقل، مثل الانتهاء من حوالى 12 طريق من المشروع القومى للطرق بتكلفة 17 مليار جنيه، وتصل لحوالى 1100 كيلو متر، وأشهرها طريق "شبرا – بنها" الذى يخدم أكثر من 5 مليون مواطن يوميا، وطريق السويس.

وأضاف وزير النقل، خلال كلمته باجتماع لجنة والمواصلات بمجلس النواب اليوم، "انتهينا الفترة الماضية من 650 كيلو طرق تم رفع كفاءتها بتكلفة 3,5 مليار جنيه، ورفع كفاءة 350 كيلو بطرق مثل "سوهاج ـ قنا الغربى".

وقال هشام عرفات، "بالنسبة للسكة الحديد، ما تم خلال الثلاثة سنوات الماضية شئ، وما سيتم خلال الأربعة سنوات القادمة شئ أخر"، مضيفا: جددنا حوالى 297 كيلو من القاهرة إلى أسوان بتكلفة 700 مليون جنيه، وفى 2015 تم بداية تصنيع 212 عربية مكيفة يطلق عليها VIP، والفترة القادمة ستكون جميع العربات VIP ، كما تم تطوير 92 محطة بتكلفة 500 مليون جنيه، ووردنا 140عربية بتكلفة حوالى مليار و100 مليون جنيه".

وتناقش لجنة النقل والمواصلات خلال الاجتماع برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى قدمته لمجلس النواب الأسبوع الماضى، وشكل المجلس لجنة خاصة لدراسته برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، والتى ستنتهى غدا من تقريرها بشأن البرنامج لعرضه على المجلس الأسبوع المقبل.







































































