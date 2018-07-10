video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. البرازيل تنظم مؤتمرا علميا للناشطة ملالا يوسفزاى حول تعليم الفتيات

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:07 ص
صور.. البرازيل تنظم مؤتمرا علميا للناشطة ملالا يوسفزاى حول تعليم الفتيات الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزاى
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (أ ف ب)
إضافة تعليق

نظمت البرازيل أمس الاثنين، مؤتمرا علميا للناشطة الباكستانية والحائزة على جائزة نوبل للسلام ، مالالا يوسفزاى، للحديث عن أهمية تعليم الفتيات وتمكين المرأة فى مدينة ساو باولو.

وكان المؤتمر برعاية بنك خاص وصندوق مالالا الذى تهدف إلى بناء حركة عالمية لضمان حق الفتيات الأقل من 12عام على الأقل من التعليم المدرسى.

وتعتبر ملالا يوسفزاى ناشطة باكستانية فى مجال تعليم الإناث، وأصغر حاصلة على جائزة نوبل على الإطلاق، حيث اشتهرت بدفاعها عن حقوق الإنسان وخاصة التعليم وحقوق المرأة فى منطقة وادى سوات ضمن مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان، حيث كانت تعانى منطقتها من محاولة حظِر حركة طالبان للفتيات من الذَّهاب للمدارس، وحصلت حملات ملالا على دعم دولى منذ ذلك الحين.

ملالا يوسفزاى
ملالا يوسفزاى

 

كلمة الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزاى
كلمة الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزاى

 

وصول ملالا يوسفزاى
وصول ملالا يوسفزاى

 

جانب من كلمة ملالا يوسفزاى
جانب من كلمة ملالا يوسفزاى

 

جانب من كلمة الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزاى
جانب من كلمة الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزاى

 

حضور ملالا يوسفزاى المؤتمر
حضور ملالا يوسفزاى المؤتمر

 

جانب من كلمة الناشطة الباكستانية
جانب من كلمة الناشطة الباكستانية

 

ملالا يوسفزاى خلال المؤتمر
ملالا يوسفزاى خلال المؤتمر

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 أخرين إثر اصطدام حافلة بشاحنة فى باكستان

سجن رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف 10 سنوات بتهمة الفساد

باكستان: نواز شريف سيطعن بعد غد فى حكم سجنه بقضية الفساد

باكستان: نقل نواز شريف وابنته إلى السجن المركزى فور عودتهما من الخارج

البرازيل

اخبار البرازيل

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

ملالا يوسفزاى

مؤتمر ملالا يوسفزاى




لا تفوتك
النيابة العامة: استمرار التحقيق بحادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا

النيابة العامة: استمرار التحقيق بحادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا

تفاصيل كشف إينى النفطى بحوض فاغور.. نجاح حفر البئر الثانى بطاقة 5 آلاف برميل

تفاصيل كشف إينى النفطى بحوض فاغور.. نجاح حفر البئر الثانى بطاقة 5 آلاف برميل

الكنيسة القبطية تبدأ تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة.. قضاة الكنيسة يفحصون ملفات المتضررين الأقباط من الزيجات الفاشلة فى مصر والمهجر.. ومطالب بتحديد مدة زمنية لإصدار قرارات الطلاق وتصاريح الزواج الثانى

الكنيسة القبطية تبدأ تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة.. قضاة الكنيسة يفحصون ملفات المتضررين الأقباط من الزيجات الفاشلة فى مصر والمهجر.. ومطالب بتحديد مدة زمنية لإصدار قرارات الطلاق وتصاريح الزواج الثانى

رئيس قسم الزلازل بالقومى للبحوث: الاستعداد للهزات الأرضية يقلل خسائرها.. لدينا شبكة قومية من 70 محطة ترصد دبة النملة.. ويؤكد: مش أى واحد سريره يهتز وهو نايم يجرى على صفحات التواصل الاجتماعى ويكتب إن فيه زلزال

رئيس قسم الزلازل بالقومى للبحوث: الاستعداد للهزات الأرضية يقلل خسائرها.. لدينا شبكة قومية من 70 محطة ترصد دبة النملة.. ويؤكد: مش أى واحد سريره يهتز وهو نايم يجرى على صفحات التواصل الاجتماعى ويكتب إن فيه زلزال

محمد إيهاب: الرئيس السيسي يكرم أبطال البحر المتوسط غداً

محمد إيهاب: الرئيس السيسي يكرم أبطال البحر المتوسط غداً

مؤمن زكريا: الأهلي رفض رحيلى.. وجاهزون لمباراتى «تاونشيب» بدورى الأبطال

مؤمن زكريا: الأهلي رفض رحيلى.. وجاهزون لمباراتى «تاونشيب» بدورى الأبطال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة