صور.. البرازيل تنظم مؤتمرا علميا للناشطة ملالا يوسفزاى حول تعليم الفتيات

كتب: محمد الأحمدى – تصوير (أ ف ب)

نظمت البرازيل أمس الاثنين، مؤتمرا علميا للناشطة الباكستانية والحائزة على جائزة نوبل للسلام ، مالالا يوسفزاى، للحديث عن أهمية تعليم الفتيات وتمكين المرأة فى مدينة ساو باولو.

وكان المؤتمر برعاية بنك خاص وصندوق مالالا الذى تهدف إلى بناء حركة عالمية لضمان حق الفتيات الأقل من 12عام على الأقل من التعليم المدرسى.

وتعتبر ملالا يوسفزاى ناشطة باكستانية فى مجال تعليم الإناث، وأصغر حاصلة على جائزة نوبل على الإطلاق، حيث اشتهرت بدفاعها عن حقوق الإنسان وخاصة التعليم وحقوق المرأة فى منطقة وادى سوات ضمن مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان، حيث كانت تعانى منطقتها من محاولة حظِر حركة طالبان للفتيات من الذَّهاب للمدارس، وحصلت حملات ملالا على دعم دولى منذ ذلك الحين.



ملالا يوسفزاى



كلمة الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزاى



وصول ملالا يوسفزاى



جانب من كلمة ملالا يوسفزاى



جانب من كلمة الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزاى



حضور ملالا يوسفزاى المؤتمر



جانب من كلمة الناشطة الباكستانية