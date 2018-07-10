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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 06:58 ص
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شركة المقاولات المصرية تفوز بمشروع مرافق بـ670 مليون جنيه بعمان

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 06:00 ص
شركة المقاولات المصرية تفوز بمشروع مرافق بـ670 مليون جنيه بعمان المهندس فائق البنا رئيس شركة المقاولات المصرية
كتب عبد الحليم سالم
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فازت شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بمشروع مرافق جديد فى دولة سلطنة عمان، بقيمة 670 مليون جنيه، صرح بذلك المهندس فائق البنا رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأضاف فائق البنا لـ"اليوم السابع"، أن الشركة فازت بالمشروع من بين 13 شركة عالمية، لافتا أن المشروع عبارة عن نظام نقل المياه لمحافظة الداخلية بسلطنة عمان بقيمة 13.92 مليون ريال عمانى نحو 670 مليون جنيه مصرى وسيتم التنفيذ فى 300 يوم.

وأشاد فائق البنا بالدعم الكبير والمساندة من المهندس محمود حجازى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير لشركة المقاولات المصرية، والتى انطلقت بشكل كبير فى سلطنة عمان حيث تنفذ فيها مشروعات تقارب الـ9 مليارات جنيه.

وحول المشروعات الداخلية قال البنا إنه تم تنفيذ 44 مشروعا بمحافظة الشرقية دخل الخدمة منها 20 مشروعا، من بينها 16 صرف و4 مياه و6 مشروعات أخرى دخلت الخدمة الأسبوع الجارى.

وفى محافظة الغربية تم تنفيذ مشروعات بـ100 مليون جنيه أغلبها صرف صحى ومرافق، إضافة إلى بدء تجارب تشغيل محطة مياه غرب سوهاج بتكلفة 200 مليون جنيه وبطاقة 34 الف لتر مكعب يوميا.


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